Дорога в обход Лачина заработает с завтрашнего дня
Новая, альтернативная Лачинскому коридору, дорога будет открыта для движения транспорта с 22:00 30 августа.
По информации армянских СМИ, работы по асфальтированию 4,7-километрового участка, соединяющего дорогу с магистралью Горус-Ханкенди, завершены.
Отметим, Азербайджан раньше времени ввел в пользование на своей территории 22-километровый участок альтернативной дороги к Лачинскому коридору. Армения только приступила к строительству участка Тех-Корнидзор протяженностью 11,8 км.