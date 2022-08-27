Фарид Гаибов и Мадат Гулиев на презентации фильма «Успехи. Эльчин Асадов»

В мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Велосипедной федерации Азербайджана Мадат Гулиев, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде и другие официальные лица.

Мероприятие вступительным словом открыл Фарид Гаибов.

«Благодарю Мадата Гулиева за этот фильм. Получилось очень эмоциональное документальное кино. Я пока фильма не видел, но, как мне сказали, там есть моменты, где будет сложно сдержать слезы, - заявил министр до начала показа. - У нас тоже есть планы по организации конкурсов на такого типа фильмы. Хотим, чтобы наших спортсменов знали лучше, чтобы их узнавали. Мы – единая спортивная семья, что и доказали на недавней Исламиаде. Поэтому у нас есть победы, и верю, что их будет еще больше».

Далее начался показ фильма. В нем рассказывается, как Эльчин начинал свою карьеру и добился исторического успеха, пробившись на Олимпийские игры в Токио. Парень, который когда-то работал кондуктором в автобусе, стал первым азербайджанцем, получившим право выступать в соревнованиях по велоспорту на Олимпиаде.

Авторы фильма также рассказывают о семье Эльчина – маме и супруге, с которой он познакомился в Украине.

Карьера велосипедиста могла сложиться совсем иначе. В 2008 году он попал в серьезную аварию – Эльчина сбила машина. Но он смог восстановиться и вернуться в большой спорт. Тяжело ему пришлось и после завала, в который он угодил во время гонки в Китае. В китайской больнице спортсмену наложили швы без наркоза!

Эльчин родился в Физули. Новость об освобождении родного города он узнал, находясь на соревнованиях в Италии. Асадов принял участие в недавней велогонке в Шуше, в которой одержал победу, а после финиша не смог сдержать эмоций…

Фильм удостоился бурных аплодисментов. Публика аплодировала стоя. «Мы - азербайджанцы, и все сделаем для того, чтобы наш флаг всегда развевался», - заявил спортсмен после показа.