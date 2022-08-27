Фархад Мамедов, автор haqqin.az 16:13

Завтра в Москве состоится второе заседание Комиссий по делимитации и безопасности границ между Азербайджаном и Арменией, которые возглавляют заместители премьер-министров двух стран. Как известно, комиссии во главе с Шахином Мустафаевым с азербайджанской стороны и Мгером Григоряном - с армянской были сформированы после переговоров президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна в мае этого года в Брюсселе. А спустя несколько дней, 24 мая, состоялась первая встреча комиссий на государственной границе двух стран, в ходе которой стороны договорились о проведении второй встречи в Москве, а третьей - в Брюсселе, которая состоится через сутки после переговоров в российской столице.

В этот же день, 31 августа, при посредничестве председателя Совета Европейского союза Шарля Мишеля в бельгийской столице намечена встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как сообщил журналистам помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, одним из главных вопросов повестки переговоров станет создание рабочих групп для подготовки текста мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. При этом помощник Ильхама Алиева уточнил, что по данному вопросу армянская сторона окончательно еще не определилась, хотя и неоднократно заявляла о своей готовности начать мирные переговоры.

Как известно, официальный Ереван, который то выносил на обсуждение карабахский вопрос, то начинал муссировать «проблему прав и безопасности» армянского населения, проживающего на территориях Азербайджана, находящихся в настоящее время под контролем российского миротворческого контингента, постоянно тормозил принятие конкретных шагов и формирование рабочей группы. При этом с армянской стороны неоднократно предпринимались попытки перевести переговорный процесс в формат сопредседателей Минской группы ОБСЕ, утратившей de facto свое существование. Однако азербайджанская сторона сразу исключила возможность такого рода обсуждений. Позиция официального Баку была изложена предельно четко: права и безопасность этнических армян, проживающих в Карабахе, являются внутренним вопросом Азербайджана, решаемым на основе Конституции страны, а потом они ни при каких обстоятельствах не могут быть предметом мирных переговоров с Арменией. И, наконец, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил в прошлом месяце, что Ереван готов отложить обсуждение «карабахского вопроса» и рассмотреть возможность начала мирных переговоров с Азербайджаном.

Если допустить, что озвученная Григоряном позиция армянской стороны достаточно серьезна и не подлежит очередным «интерпретациям» армянских дипломатов, то стороны могут договориться в Брюсселе о формировании рабочих групп по подготовке мирного соглашения и в скором времени приступить к работе. Можно также предположить, что рабочие группы будут проводить обсуждения в двустороннем формате при поддержке Европейского союза и, не исключено, Российской Федерации. Предстоящий раунд переговоров в Москве вновь актуализировал болезненную тему соперничества в этом вопросе между Западом и Россией. Российское издание «Коммерсантъ» называет очередные переговоры лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве Шарля Мишеля «попыткой Брюсселя вытеснить Москву из армяно-азербайджанского урегулирования». В частности, «Коммерсантъ» пишет, что причиной стало недовольство ролью Москвы, которое выражают обе стороны конфликта. Так, азербайджанская сторона недовольна тем, что, вопреки букве Московского Соглашения от 10 ноября 2020 года, армянские формирования на территориях, подконтрольных российским миротворцам, до сих пор не разоружены и не выведены на территорию Армении.

С другой стороны, «Коммерсантъ» отмечает усиление антироссийских настроений в Армении и растущее недовольство деятельностью миротворцев России после августовских столкновений в Карабахе и операции «Возмездие», которую азербайджанская армия провела против незаконных армянских вооруженных формирований. В частности, газета цитирует премьер-министра Пашиняна, косвенно обвинившего Россию в невыполнении своих союзнических обязательств. «Независимость для нас - это крепкие союзнические отношения. Но союзники не всегда являются только вашими союзниками, но и союзниками тех, кто против вас», - с горечью заметил Никол Пашинян, выступая 23 августа в годовщину принятия Декларации независимости Армении. Ереванский политолог Беньямин Погосян считает, что ситуация накануне армяно-азербайджанских переговоров в Москве и Брюсселе складывается явно не в пользу Армении. По его словам, события начала августа показали, что Баку, используя свое военное преимущество, может вынудить Ереван принять его условия. По мнению Погосяна, и Евросоюз, претендующий на роль посредника в армяно-азербайджанских переговорах, и США рассчитывают на такое разрешение конфликта, которое повлечет за собой вывод российских миротворцев из Карабаха после истечения их пятилетнего мандата, то есть после ноября 2025 года. «А это значит, - подчеркивает политолог, - что у Армении не будет иного выхода, кроме как согласиться, что бывший Нагорный Карабах - это часть Азербайджана и что обсуждение «статуса автономии» армян, проживающих на этой территории, будет отложено на более поздний срок».