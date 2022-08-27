Экс-глава «Моссада» о секретных операциях в «самом сердце Ирана»

Израильская служба внешней разведки «Моссад» провела значительное число операций против иранской ядерной программы в «самом сердце» страны. Об этом заявил бывший глава «Моссада» Йоси Коэн. Его слова приводит издание The Jerusalem Post.

«Иранский режим лжет всему миру. Мы доказали это, когда добыли тысячи документов из иранских архивов - документы, доказывающие, что иранцы лгали МАГАТЭ», - заявил Коэн.

Коэн также пообещал не допустить создания Ираном ядерной бомбы. «Я могу гарантировать, что Израиль сделает все необходимое, чтобы задержать и предотвратить создание иранцами атомных бомб, которые будут угрожать Государству Израиль», - добавил он.