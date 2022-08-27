В рамках инвестиционного проекта, направленного на восстановление электроснабжения в регионах Азербайджана, «Азеришыг» начал работы по восстановлению электросетей в селах Джафарли и Агабейли Агджабединского района.

Как сообщили в пресс-службе «Азеришыг», в рамках работ в селе Джафарбейли, где проживают более 1000 жителей, будут сданы в эксплуатацию три комплектные трансформаторные подстанции. Всего будет обновлено до 25 км линий электропередач. Также в селе Агабейли с населением около 700 человек будут установлены три комплектные трансформаторные подстанции, до 20 км линий электропередач будут заменены изолированными проводами. В обоих селах электросчетчики абонентов заменят на новые.