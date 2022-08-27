«Азеришыг» восстанавливает электросети в селах Агджабеди фото; видео
В рамках инвестиционного проекта, направленного на восстановление электроснабжения в регионах Азербайджана, «Азеришыг» начал работы по восстановлению электросетей в селах Джафарли и Агабейли Агджабединского района.
Как сообщили в пресс-службе «Азеришыг», в рамках работ в селе Джафарбейли, где проживают более 1000 жителей, будут сданы в эксплуатацию три комплектные трансформаторные подстанции. Всего будет обновлено до 25 км линий электропередач. Также в селе Агабейли с населением около 700 человек будут установлены три комплектные трансформаторные подстанции, до 20 км линий электропередач будут заменены изолированными проводами. В обоих селах электросчетчики абонентов заменят на новые.
Наряду с селами Джафарбейли и Агабейли «Азеришыг» также начал работы по реконструкции сети в селе Мехраблы. На следующем этапе будет реконструирована электросеть сел Шянлик и Гардолаг.
В начале этого года «Азеришыг» утвердил инвестиционный проект, предусматривающий реконструкцию электросетей более 100 сел в регионах Азербайджана. На основе этого проекта уже реконструированы электросети десятков населенных пунктов. Многие из поселков, где ведутся работы, расположены на отдаленных горных территориях.