МВД и МЧС будут штрафовать на местах
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ, согласно которому Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и Министерство внутренних дел (МВД) получили новые полномочия.
Согласно указу, Министерство по чрезвычайным ситуациям и Министерство внутренних дел уполномочены взимать штрафы за поджог посевных полей.
Ранее дела об административных правонарушениях за поджог посевных полей рассматривались только Министерством сельского хозяйства и Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики.