Сторонники имама и лидера одной из крупнейших политических сил Ирака Муктада ас-Садра штурмуют Дворец республики в Багдаде, сообщает Al Arabiya.

Несколько часов назад Муктада ас-Садр объявил о своем уходе из политики. Эта новость сильно возмутила его сторонников. Они скооперировались и вошли в Зеленую зону Багдада. Протестующие ворвались в Республиканский дворец, где заседает правительство Ирака. На месте работают спецслужбы.

Зеленая зона столицы, где сосредоточены все правительственные здания, перекрыта. В Багдаде объявлен комендантский час.

В ближайшие часы власти ожидают эскалации конфликта. Мечети объявили «всеобщую мобилизацию» в знак солидарности с ас-Садром. Благодаря этому демонстрации в поддержку имама будут проведены во многих регионах Ирака. В городе Басра на севере страны демонстранты перекрыли дороги и начали жечь шины.

Напомним, сегодня лидер одной из крупнейших политических сил Ирака и влиятельный шиитский имам Муктада ас-Садр объявил о своем уходе из политики и закрытии всех саадристских учреждений. Имам намекнул, что его жизни угрожает опасность из-за реформ, которые он предложил. Муктада ас-Садр попросил своих сторонников молиться за него, если он умрет.