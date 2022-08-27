Движение на оживленном проспекте в Баку будет полностью остановлено
В связи с ремонтными дорогами, проводимыми на Тбилисском проспекте (участок от круга «20 января» до улицы Измир) в Ясамальском районе Баку, движение для транспортных средств с утра до вечера во вторник, 30 августа, будет полностью ограничено, сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
Как отметили в Агентстве, водителям заранее рекомендуется пользоваться альтернативными дорогами.
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