США выделят Армении 60 млн долларов

США собираются выделить Армении не менее 60 млн долларов. Об этом говорится в докладе Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Соединенных Штатов на 2023 год.

В докладе отмечается, что предназначенные для Армении 60 млн долларов будут направлены на экономическое развитие страны, повышение производительности частного сектора, энергетическую независимость, развитие демократии и обеспечение верховенства закона.

Отмечается также, что Комитет озабочен последствиями второй Карабахской войны и решением гуманитарных проблем, касающихся сфер безопасности, обеспечения населения жильем, продуктами питания, водой и пр. Предусматривается также выделение двух миллионов долларов на разминирование территории Карабаха.