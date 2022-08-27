Хулуси Акар: Турция поддерживает правое дело Азербайджана

«Турция поддерживает правое дело Азербайджана». Об этом, выступая на конференции с участием высшего офицерского состава по случаю Дня Вооруженных сил, сказал министр обороны Турции Хулуси Акар.

Министр Акар отметил, что тюркский солдат на протяжении всей истории стоял на страже родины и защищал ее интересы.

«Мы поддерживаем правое дело наших друзей, братьев и союзников, в частности, Азербайджана и Ливии, а также вносим вклад в мир, успешно неся службу в Катаре, Сомали, Косово и Боснии и Герцеговине в рамках НАТО, ЕС, ООН и двусторонних соглашений», - подчеркнул Акар.