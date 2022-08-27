Трасс: Китай опасен для Великобритании

Лиз Трасс планирует обозначить Китай как угрозу для нацбезопасности Великобритании. Глава МИД намерена сделать это после того, как станет премьер-министром, пишет The Times.

Глава внешнеполитического ведомства намерена изменить внешнюю политику страны. Ее сторонники утверждают, что партнерства с Китаем не будет.

"Лиз ужесточила позицию Великобритании в отношении Пекина с тех пор, как стала министром иностранных дел, и будет продолжать делать это в качестве премьер-министра", - сказал один из союзников Лиз Трасс.