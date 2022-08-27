Додон призвал жителей Молдовы выходить на протесты

Бывший президент Молдовы Игорь Додон призвал жителей страны выходить на протесты с требованием отставки правительства, сформированного правящей Партией действия и солидарности (ПДС).

"Жизнь в стране улучшится, если это руководство уйдет. Самое худшее правительство за все годы независимости", - сказал Додон сотням своих сторонников, которые в понедельник пришли его поддержать к зданию Апелляционной палаты.

Судьи рассматривают запрос адвокатов об освобождении бывшего главы государства из-под домашнего ареста. Додон выразил надежду, что арест скоро снимут и он сможет "посетить каждый город, каждое село, каждый район и продолжить борьбу против этого политического режима".

Игоря Додона задержали в конце мая, обвинив в госизмене, незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии.