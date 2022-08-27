Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 17:46

Как уже сообщалось, на прошлой неделе в Шуше по поручению президента Ильхама Алиева состоялась очередная международная конференция с участием аккредитованных в Азербайджане иностранных дипломатов, посвященная восстановлению освобожденных территорий, операциям по разминированию и использованию градостроительного потенциала, а также возможностям международного сотрудничества. И хотя в списке приглашенных были также послы США и Франции, полномочные представители этих государств в очередной раз проигнорировали приглашение посетить Шушу. Даже несмотря на то, что конференция носила не политический, а сугубо гуманитарный характер.

Как сообщил журналистам помощник президента Хикмет Гаджиев, официальный Баку расценил этот отказ как неуважение США и Франции к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана. В ответ на критику помощника президента Азербайджана посольство США распространило письменное заявление, в котором подчеркивалось, что американские дипломаты неоднократно посещали освобожденные от оккупации территории Азербайджана. В то же время ответ на вопрос, почему американский посол отказался от приглашения посетить Шушу для участия в конференции по гуманитарным вопросам, так и не последовал.

Так в чем причина? Почему полномочные представители Вашингтона и Парижа с упорством, достойным лучшего применения, отказываются ехать в Шушу? По достоверной информации, которую редакция haqqin.az получила из дипломатических источников, представители США и Франции неоднократно заявляли на закрытых встречах, что в Шушу они не едут из принципиальных соображений. По всей видимости, и у США, и у Франции было свое видение урегулирования карабахского конфликта, в которое возвращение Азербайджаном Шуши, а также восстановление контроля над оккупированными территориями явно не вписывались.

Но, как известно, победоносная 44-дневная война нарушила эти планы, и Азербайджан вернул под свой контроль не только семь оккупированных окрестных районов, но и часть административной территории бывшей Нагорно-Карабахской Автономной области, включая Шушу. Таким образом, планы Вашингтона и Парижа, предусматривавшие решение конфликта путем создания за счет оккупированных азербайджанских территорий второго армянского государства, были разрушены. В сложившейся ситуации казалось логичным предполагать, что все заинтересованные игроки с достоинством примут свершившиеся реалии и адаптируют свою политику к постконфликтному периоду, чтобы перевернуть последнюю страницу вооруженного противостояния двух южнокавказских государств и способствовать установлению окончательного мира между Азербайджаном и Арменией. Но, судя по всему, ни в Вашингтоне, ни в Париже вовсе не считают, что конфликт завершен. По их мнению, вопрос бывшего Нагорного Карабаха, ставший главной причиной тридцатилетнего вооруженного противостояния двух соседних государств, продолжает оставаться предметом спора. Вот почему даже несмотря на то, что из-за ситуации в Украине Вашингтон и Москва фактически находятся в состоянии войны, США и Франция не спешат «засыпать землей» формат Минской группы. Это также подтверждает назначение советника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, кадрового дипломата Филиппа Рикера сопредседателем Минской группы ОБСЕ и спецпредставителем по конфликтам на Южном Кавказе.

Справедливости ради нужно отметить, что США неоднократно призывали Азербайджан и Армению к прямым переговорам для достижения окончательного мира и разрешения пограничных споров. В официальных заявлениях Вашингтон неизменно выражал поддержку армяно-азербайджанским переговорам, которые проводились при посредничестве Европейского союза. Однако настойчивые попытки США и Франции реанимировать формат Минской группы дают все основания усомниться в искренности их заявлений. Сегодня все более очевидным становится тот факт, что формат переговоров между Азербайджаном и Арменией при параллельном посредничестве Москвы и Брюсселя не устраивает ни Вашингтон, ни Париж, ибо он препятствует усилению присутствия этих стран на Южном Кавказе и, как следствие, получению рычагов давления на Азербайджан. Демонстративный отказ послов США и Франции приехать на международное мероприятие в Шушу делает позицию стран, отказывающихся принимать новые региональные реалии, фактически официальной. И Азербайджан, в свою очередь, открыто говорит это тем, кто когда-то призывал его смириться с фактом оккупации. На конференции, прошедшей в Шуше, были подняты флаги ООН, Европейского союза, Панамы, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, Нидерландов, Польши, Сербии, Ирана, Турции, Гватемалы, Уганды, Чад, Сальвадора, Китая, Аргентины, Швеции, Гвинеи, Мексики, Бразилии, Грузии, Казахстана, Саудовской Аравии, Монголии, Таджикистана, Узбекистана, Черногории, Канады, Дании, Венгрии, Албании, Бахрейна, Йемена, Сомали, Украины, Кыргызстана, Индонезии, Доминиканской Республики, Словакии, Намибии, Камеруна, Бельгии, Италии, Сербии, Румынии, России, Руанды и других стран.