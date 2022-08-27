Украинцев в захваченных Россией регионах просят срочно эвакуироваться

Украинцев на захваченных РФ территориях, в частности, южных, призывают срочно эвакуироваться - "развитие событий идет мощно и динамично". Об этом сказали глава объединенного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк и заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

По словам Гуменюк, "развитие событий сейчас очень мощное, ситуация динамично меняется", поэтому жителям захваченных Россией территорий следует эвакуироваться как можно быстрее или найти укрытие, где переждать бои.

В Херсонском облсовете также призывают украинцев находиться поближе к безопасным местам, сделать запасы пищи/воды, проверить аптечки. Если рядом расположен военный объект врага, следует переехать.