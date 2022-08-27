Задержаны два человека, стрелявшие в жителя Геранбоя

26 августа житель села Тодан Геранбойского района С.Алиев позвонил в колл-центр «102» МВД и сообщил, что двое незнакомых открыли по нему огонь из охотничьего ружья на территории села Эркадж.

Как сообщил старший инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Эшгин Гасымов, в связи с обращением сотрудники Ходжалинского районного отдела полиции прибыли по указанному адресу и провели расследование. В ходе расследования было установлено, что при возвращении домой С.Алиев зашел на участок на обочине дороги, где рос подсолнечник и начал собирать семена подсолнечника.

В этот момент владельцы участка Заур Нагиев и Шахин Марданов потребовали, чтобы он покинул пределы участка. На этой почве между ними произошел конфликт. Увидев, что С.Алиев не уходит с участка, З.Нагиев произвел выстрел в воздух из принадлежащего ему охотничьего ружья 12-го калибра. Указанные лица задержаны, у них изъяты два охотничьих ружья.