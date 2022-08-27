Европа будет обучать украинских снайперов
Евросоюз может оказать помощь Украине с обучением саперов и снайперов. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на внутренний документ внешнеполитической службы союза.
Согласно информации агентства, власти Киева сообщали союзникам, что нуждаются в обучении саперов, снайперов и в медицинской и военной подготовке офицеров.
«После дальнейшего утверждения ВСУ и консультаций с партнерами, включая США и Великобританию, одна или несколько вышеупомянутых задач могут быть поддержаны в рамках тренировочной миссии ЕС», — говорится в документе.
При этом «развертывание миссии будет значительно ускорено» в случае, если одна из соседних с Украиной стран ЕС предложит разместить миссию у себя.
Источник агентства сообщил, что как минимум одна из стран ЕС выразила опасения по поводу миссии, которая может привести к обострению отношений с Россией.