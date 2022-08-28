187-е сутки войны: российская армия не в силах взять Донбасс

Идут 187-е сутки противостояния Украины российскому вторжению. К вечеру понедельника, 29 августа, ВСУ сорвали наступления под Славянском, Краматорском, Бахмутом, Авдеевкой и Павловкой Донецкой области и на Южнобугском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях значительных изменений нет. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

На Северском направлении россияне из ствольной артиллерии обстреливали территории возле Янжуловки Черниговской области и Старикового и Вольной Слободы Сумской области.

На Харьковском направлении россияне обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Уды, Слатино, Светличное, Байрак, Победа, Кутузовка, Чепель, Гусаровка, Русские Тишки и Залиман из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии.