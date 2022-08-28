Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 21:15

К «геноциду», который наши чиновники осуществили по отношению к архитектурным шедеврам Баку, похоже, присоединились и те, кто в них живет. Возведение всякого рода пристроек, незаконное сооружение балконов, окна, прорезанные на несущих стенах, и прочие самопальные уродства возвращают нас к лихим 90-м, когда бытовое варварство было обычным для Баку явлением. Недавно в соцсети попали фотографии вконец изуродованного жильцами здания эпохи сталинской архитектуры монометаллизма на улице Фейзуллы Гасымова . «Как же нам остановить этот неовандализм?» - начал беседу haqqin.az с одним из самых стойких защитников историко-архитектурного наследия Баку, известным азербайджанским архитектором и автором книг по истории архитектуры Эльчином Алиевым.

По словам Алиева, XX век стал для Баку одновременно и суровым испытанием, и толчком для стремительного развития. Город достойно выдержал испытание временем: в отличие от других мегаполисов бывшего СССР и стран Восточной Европы, пострадавших от двух мировых войн, в Баку удалось не только сохранить множество зданий, которые с архитектурной точки зрения представляют несомненную художественную ценность, но и продолжить процесс обогащения столицы новыми постройками, превратившими Баку в один из центров современной мировой архитектуры. Говоря о современном периоде, Эльчин Алиев отмечает построенные за последние двадцать лет в Баку такие шедевры мировой архитектуры как спроектированный выдающейся Захи Хадид «Центр Гейдара Алиева», комплекс «Alov Qüllələri» работы архитектурного бюро «HOK International», башни SOCAR и «AzerSu» зодчих из «Heerim Architects», комплекс зданий «Port Baku» компании «Chapman Taylor», новое здание бакинского международного аэропорта работы архитектурного бюро «ARUP İnternational», крупнейший на Востоке крытый многофункциональный комплекс бакинского Конгресс-центра проекта архитектурного бюро «Coop Himmelbay», огромный квартал «Baku White City», спроектированный компанией «Atkins Architects» и многие другие. «За последнее десятилетие в Баку построено немало современных зданий и по проектам азербайджанских архитекторов», - отмечает Эльчин Алиев. И называет комплекс «Bilgah Beach Hotel» и новый комплекс зданий МНБ работы архитектора Назима Велиева, административное здание «Azerkosmos», главный офис агентства «DOST» и деловой центр «City Point» архитектора Наримана Имамалиева, бакинский Центр здоровья и здание научной библиотеки Академии наук АР работы архитектора Ильгара Беглярова, здание бизнес-центра «Dalğa Plaza» и жилые дома работы архитектора Санана Саламзаде, здание бакинского автовокзала и отеля «Ramada Plaza» архитекторов Камала Мусаханова и Джахангира Ахундова. «И вот теперь я хочу понять: почему на фоне таких архитектурных сокровищ мы чуть-ли не ежедневно становимся свидетелями недостойного, дикого, подчас варварского отношения к сооружениям различных эпох? – спрашивает Эльчин Алиев. - Я не хочу и не буду винить моих земляков, которые живут в этих зданиях и стремятся любой ценой улучшить свои жизненные условия. Увы, это первобытное, инстинктивное желание расшириться, увеличить свое жилищное пространство сидит в подсознании каждого из нас, как, впрочем, в любом человеке, живущем даже в самой развитой и цивилизованной стране. Воистину, дай современному человеку волю – и при неработающих законах от памятников архитектуры ничего не останется…»