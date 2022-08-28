Варварское отношение к архитектуре Баку продолжается Куда смотрят чиновники?
К «геноциду», который наши чиновники осуществили по отношению к архитектурным шедеврам Баку, похоже, присоединились и те, кто в них живет. Возведение всякого рода пристроек, незаконное сооружение балконов, окна, прорезанные на несущих стенах, и прочие самопальные уродства возвращают нас к лихим 90-м, когда бытовое варварство было обычным для Баку явлением.
Недавно в соцсети попали фотографии вконец изуродованного жильцами здания эпохи сталинской архитектуры монометаллизма на улице Фейзуллы Гасымова .
«Как же нам остановить этот неовандализм?» - начал беседу haqqin.az с одним из самых стойких защитников историко-архитектурного наследия Баку, известным азербайджанским архитектором и автором книг по истории архитектуры Эльчином Алиевым.
По словам Алиева, XX век стал для Баку одновременно и суровым испытанием, и толчком для стремительного развития. Город достойно выдержал испытание временем: в отличие от других мегаполисов бывшего СССР и стран Восточной Европы, пострадавших от двух мировых войн, в Баку удалось не только сохранить множество зданий, которые с архитектурной точки зрения представляют несомненную художественную ценность, но и продолжить процесс обогащения столицы новыми постройками, превратившими Баку в один из центров современной мировой архитектуры.
Говоря о современном периоде, Эльчин Алиев отмечает построенные за последние двадцать лет в Баку такие шедевры мировой архитектуры как спроектированный выдающейся Захи Хадид «Центр Гейдара Алиева», комплекс «Alov Qüllələri» работы архитектурного бюро «HOK International», башни SOCAR и «AzerSu» зодчих из «Heerim Architects», комплекс зданий «Port Baku» компании «Chapman Taylor», новое здание бакинского международного аэропорта работы архитектурного бюро «ARUP İnternational», крупнейший на Востоке крытый многофункциональный комплекс бакинского Конгресс-центра проекта архитектурного бюро «Coop Himmelbay», огромный квартал «Baku White City», спроектированный компанией «Atkins Architects» и многие другие.
«За последнее десятилетие в Баку построено немало современных зданий и по проектам азербайджанских архитекторов», - отмечает Эльчин Алиев. И называет комплекс «Bilgah Beach Hotel» и новый комплекс зданий МНБ работы архитектора Назима Велиева, административное здание «Azerkosmos», главный офис агентства «DOST» и деловой центр «City Point» архитектора Наримана Имамалиева, бакинский Центр здоровья и здание научной библиотеки Академии наук АР работы архитектора Ильгара Беглярова, здание бизнес-центра «Dalğa Plaza» и жилые дома работы архитектора Санана Саламзаде, здание бакинского автовокзала и отеля «Ramada Plaza» архитекторов Камала Мусаханова и Джахангира Ахундова.
«И вот теперь я хочу понять: почему на фоне таких архитектурных сокровищ мы чуть-ли не ежедневно становимся свидетелями недостойного, дикого, подчас варварского отношения к сооружениям различных эпох? – спрашивает Эльчин Алиев. - Я не хочу и не буду винить моих земляков, которые живут в этих зданиях и стремятся любой ценой улучшить свои жизненные условия. Увы, это первобытное, инстинктивное желание расшириться, увеличить свое жилищное пространство сидит в подсознании каждого из нас, как, впрочем, в любом человеке, живущем даже в самой развитой и цивилизованной стране. Воистину, дай современному человеку волю – и при неработающих законах от памятников архитектуры ничего не останется…»
По мнению эксперта, проблема не в людях, а в недостаточной работе государственных органов, призванных с помощью законов охранять архитектурное наследие, максимально ограждать его от озабоченных бытовыми проблемами представителей homo sapiens, воспитывать и повышать в них общий уровень культуры.
«Это – тяжелая, каждодневная, сложная, неблагодарная и требующая полной отдачи работа, - подчеркивает Эльчин Алиев. – Но она необходима, если мы хотим сохранить для наших детей и внуков неповторимую архитектурную красоту и оригинальность азербайджанской столицы».
Эксперт напомнил, что в своих выступлениях президент Ильхам Алиев неоднократно призывал и продолжает призывать к усилению общественного контроля.
«Но появился ли такой контроль не на бумаге, а на самом деле? – спрашивает Эльчин Алиев. - Когда Общественный совет при руководителе Комитета по градостроительству и архитектуре возглавляет председатель Союза архитекторов, личная компания которого «выигрывает» тендеры в этом же государственном органе, я искренне хочу понять, кого мы стараемся ввести в заблуждение? Та же частная компания долгое время получала заказы из администрации «Ичери Шехер», пока там не поменялось руководство из Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.
Обратите внимание, когда общественность выражает возмущение безразличным отношением к памятникам архитектуры, некогда авторитетный и влиятельный Союз архитекторов Азербайджана почти всегда хранит молчание. Видимо, лояльность чиновников хорошо оплачена из средств госбюджета. А в составе другого Общественного совета при министре культуры вообще нет ни одного архитектора! Новый глава Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия — это бывший работник МИД, переговорщик по проблемам Каспийского моря, который только начинает вникать в суть своей работы. Но те, кто по должности должны были помочь ему или подсказать, заняты вопросами личного благосостояния и лоббированием своих частных компаний».
Эльчин Алиев отметил, что государственные и общественные организации, призванные охранять архитектурное наследие страны, клонируют в своей среде себе подобные структуры и создают при реставрации памятников архитектуры отдельные юридические лица для «распила» бюджетных средств.
«Знаете, какая борьба идет за подобные заказы между теми, для кого сам памятник архитектуры – на десятом по важности месте? – возмущается Эльчин Алиев. - Не имея ни достаточного количества специалистов, ни должного опыта, никому неизвестными компаниями-однодневками параллельно «реставрируется» сразу пятьдесят уникальных памятников национальной архитектуры! Как такое вообще возможно, если на реставрацию одного исторического объекта необходимо несколько лет и огромный бюджет?! Впрочем, чему тут удивляться, если в работе с памятниками архитектуры чиновники нашего Министерства культуры руководствуются списком, составленным еще во времена СССР! За тридцать лет существования независимого Азербайджана там так и не потрудились включить в эти списки тысячи исторических зданий и построек, сознательно проигнорированных советскими идеологами, чтобы скрыть таким образом историческое наследие и культуры национальных республик. В списках, которыми руководствуется Министерство культуры и под которые оно получает средства из госбюджета, царит полная чехарда.
Нам необходимо общими усилиями изменить отношение в обществе к богатому архитектурному наследию, доставшемуся нам от предыдущих поколений. Тогда и не будет подобного отношения к памятникам архитектуры».