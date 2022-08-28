Туркменам запретили собирать пластик, чтобы не «позорили страну»

В Ашхабаде местным жителям начали запрещать собирать пластиковые бутылки. Об этом сообщает «Хроника Туркменистана».

Власти туркменской столицы обосновали запрет тем, что, собирая пластиковые бутылки, граждане «позорят» свою страну.

Пресекать сбор пластика поручено полицейским, которые встали на дежурство у пунктов приема вторсырья. В большинстве случаев задержанных отпускают с предупреждением, но некоторых, утверждает издание, штрафовали.

Теперь официально собирать бутылки могут только дворники, которые работают в сфере ЖКХ. При этом издание подчеркивает, что для малоимущих граждан Туркмении сбор пластика был способом хоть немного заработать. Они надеются, что данный запрет временный.