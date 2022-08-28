В Минобороны РФ подтвердили сегодняшнее наступление ВСУ на Херсон. В ведомстве утверждают, что наступление по трем направлениям «было безуспешным».

«В понедельник в течение дня по прямому указанию Зеленского украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В результате активной обороны группировки российских войск подразделения украинской армии понесли большие потери. Попытка наступательных действий провалилась», — утверждают в Минобороны РФ.

Между тем, глава объединенного пресс-центра Сил обороны «Юг» Наталья Гуменюк в эфире телеканала «Дождь» заявила, что первая линия российской обороны в Херсонской области прорвана.