Турецкие специалисты помогут азербайджанским солдатам забыть ужасы войны

Для оказания психологической медицинской помощи участникам Отечественной войны в Азербайджане по приглашению Министерства здравоохранения находятся 2 профессиональных специалиста, специалист психического здоровья Университета медицинских наук Кютахьи, доктор Исмаил Волкан Шахинер и психолог клиники образования и исследования Анкары Нихан Кылыч.

Вопросы устранения психологических нарушений у участников 44-дневной войны в поствоенный период, реинтеграции в общество пострадавших лиц, их социальной реабилитации находятся в центре внимания государства.

Приветствуя гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что отношения Азербайджана и Турции имеют глубокие корни, сотрудничество между двумя братскими странами во всех сферах является образцовым: “Мы и сегодня ощущаем поддержку братской Турецкой Республики, которая находится рядом с нашей страной с первых минут контрнаступательных операций за освобождение наших исторических земель от оккупации”.

В первый день приезда профессиональные специалисты провели встречу в Минздраве.

Согласно информации Минздрава, эксперты поделятся знаниями и опытом с местными специалистами, обследуют и проведут лечение нуждающихся лиц.

Выразив благодарность Министерству здравоохранения Турции за визит, Теймур Мусаев отметил необходимость поддержки турецких специалистов в контроле психологического состояния наших ветеранов в постсоветский период.

В свою очередь, турецкие специалисты подчеркнули, что братство странами является вечным и нерушимым, подчеркнули, что поддержка друг друга в самые трудные периоды истории будет продолжаться и в дальнейшем.

Турецкие специалисты подчеркнули, что не пожалеют всех своих знаний и навыков для преодоления поствоенного синдрома у участников Отечественной войны.