Глава Минобороны Турции назвал Грецию «плохим соседом»

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар подверг резкой критике продолжающиеся провокации греческой армии в Эгейском море, в том числе с применением ЗРК С-300, передает "Анадолу".

«Действия нашего "плохого соседа" не поддаются объяснению. Они не должны игнорироваться. Должна быть дана оценка. Подобная избалованность и безрассудство недопустимы», - сказал Акар, комментируя провокации в отношении самолетов ВВС Турции.

Министр заверил, что Турция не оставит без ответа ни один провокационный шаг греческой стороны.

По его словам, Афины также размещают вооружение на ряде островов, что противоречит международному статусу «демилитаризованных зон».

Хулуси Акар привлек внимание к отсутствию реакции стран Запада на действия Афин.