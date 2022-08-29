Посла Турции вызвали в МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Турции Ягмура Ахмета Гюльдера в связи с информацией о возможной переброске российских систем противовоздушной обороны С-300 из Сирии через Босфор. Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

Сообщается, что замглавы МИД Николай Точицкий выразил послу обеспокоенность в связи с информацией о перевозке судном Sparta II систем С-300 через пролив Босфор.

«Посольству Турции была вручена вербальная нота МИД Украины по этому вопросу», — говорится в сообщении.

Точицкий отметил, что согласно положениям Конвенции о режиме проливов от 20 июля 1936 года данное судно подпадает под определение военного корабля. Он также обратился с запросом о предоставлении официальной информации о грузе на Sparta II и о мерах, которые приняла Турция для предотвращения дальнейшей эскалации российско-украинской войны.