Сербия будет закупать азербайджанскую нефть

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград находится в поисках альтернативы российским энергоресурсам. В интервью Reuters сербский лидер отметил, что страна собирается закупать нефть в Венесуэле, а уголь — в Индонезии.

«Мы будем брать иракскую нефть. Также я попытаюсь договориться с Венесуэлой. Мы готовы импортировать топливо у кого угодно. Мы не привередливы», — сказал Вучич.

В следующем году Белград также планирует покупать нефть у Азербайджана. Запасы газа в хранилищах страны сейчас увеличены до максимума и их точно должно хватить на 2 месяца, считает Вучич. Кроме того, политик заявил о желании Сербии закупить около 2 млн тонн угля у Китая и Индонезии для ТЭЦ, которые производят около 70% электричества в стране.