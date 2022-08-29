Торговцы «Садарака»: Нет автобусов, падает прибыль, растут расходы приемная haqqin.az
Торговцы крупнейшего на Кавказе центра «Садарак» жалуются на нехватку автобусных маршрутов, из-за которых они теряют клиентов.
Группа предпринимателей направила обращение в редакцию haqqin.az, в котором говорится, что ранее в торговый центр «Садарак» из разных районов Баку направлялось свыше двадцати автобусных маршрутов. В частности, с 2015 года от станций метро «Эльмляр Академиясы», «Нариманов», «Гянджлик» и «Халглар Достлугу» в торговый центр следовали маршрутные автобусы № 128 и № 194.
Но в последствие Бакинское транспортное агентство эти рейсы упразднило, открыв взамен маршруты № 5 и № 7B, которые останавливались на приличном расстоянии от «Садарака», не говоря уже о том, что автобусы на маршруте старые, менее вместительные, без кондиционеров и систем обогрева.
Современные автобусы ездят в сторону «Садарака» только по маршрутной линии №211, но их недостаточно, а кроме того, они тоже останавливаются вдали от торгового центра.
В обращении предпринимателей говорится, что ежедневно в «Садарак» направляются около пяти тысяч предпринимателей, до 30 тысяч работников и примерно 100-150 тысяч покупателей. Из-за того, что маршрутные линии проходят вдали от торгового центра, все они испытывают сложности с передвижением, торговцы теряют прибыль, а госказна недосчитывается налоговых поступлений из «Садарака».
Предприниматели пишут, что обращались в Исполнительную власть Баку с просьбой восстановить автобусные линии до «Садарака» от станций метро, а также пустить на маршрутные линии № 5 и № 7B современные автобусы. Однако никаких мер по их обращению принято не было.
В результате, корреспонденты haqqin.az выехали в торговый центр, чтобы на месте изучить проблемы, с которыми столкнулись предприниматели.
Несмотря на первую половину дня, покупателей в торговом центре было немного. Предприниматели жалуются, что одна из причин падения объемов торговли связана с сокращением числа автобусных маршрутов. Чтобы добраться до «Садарака», покупатели должны сменить несколько автобусов, а потому предпочитают отовариваться в более близких и доступных с точки зрения транспорта торговых центрах.
Торговец Шукюр Нагиев жалуется, что из-за недостатка автобусов он чуть ли не половину своих доходов тратит на автобусы и такси.
«Страдают как торговцы, так и посетители, - говорит Нагиев. – Автобус, прибывающий со станции метро «20 января», останавливается на другом конце рынка, и чтобы добраться до своего магазина я должен в жару прошагать больше километра. Если учесть членов семей торговцев, работающих на рынке, то нехватка автобусов бьет по карманам порядка 250 тысяч человек».
В настоящее время в «Садарак» едут автобусы только от станций метро «20 января», «Эльмляр Академиясы» и «Гянджлик». Из них лишь на маршрутной линии № 211 работают крупногабаритные автобусы. Остальные машины старые, и торговцы рассказывают о случаях, когда из-за неисправностей они надолго застревали в пути.
Один из предпринимателей, Эльман Мамедов, отмечает, что поскольку «Садарак» занимает огромную площадь, клиенты предпочитают делать покупки в магазинах, расположенных в непосредственной близости от автобусных остановок. В итоге, остальные продавцы остаются, по существу, без покупателей.
«К нам не едут автобусы со станции метро «Ахмедлы», - сетует Мамедов. – Добираться сюда из бакинских поселков очень сложно. Пусть откроют новые маршруты, и мы перестанем, наконец, переплачивать таксистам. Ведь в итоге выиграют все: Бакинское транспортное агентство повысит свои доходы, а на рынке увеличится число покупателей».
Любопытно, что несмотря на реальность транспортной проблемы, большинство торговцев от открытых жалоб воздерживаются – предпочитают подолгу говорить о победе в 44-дневной войне, о внимании государства к шехидам и ветеранам и при этом неизменно подчеркивают, что никаких претензий к руководству «Садарак» не имеют. И только потом, очень осторожно намекают на то, что и в «Садараке» работают родственники шехидов и ветеранов, так что, было бы неплохо заменить старые автобусы новыми.
Другой предприниматель, отказавшийся назвать свое имя, отметил, что после того, как жалобы были опубликованы в СМИ, им обещали увеличить количество автобусных рейсов. И выразил надежду, что это случится до начала учебного года, чтобы родители успели купить своим детям школьные принадлежности.
Диспетчеры, контролирующие автобусы № 211 заявили, что утвержденного интервала движения на маршруте нет. Как нам сказали, «один автобус уезжает, а на его место приезжает другой». Автобусная остановка, как, собственно, и писали продавцы, расположена вдали от торгового центра, и покупатели с тяжелыми сумками вынуждены преодолевать немалые расстояния.
В Бакинском транспортном агентстве журналистам haqqin.az сообщили, что для обеспечения комфортного проезда населения в торговый центр «Садарак» проложено восемь регулярных маршрутов (№№ 120, 126, 130, 174, 176, 164, 206 и 211), которые обслуживают более 70 автобусов средней и большой вместимости. Кроме того, количество автобусов, выходящих в ежедневные рейсы по регулярным маршрутным линиям в направлении торгового центра, регулируется в соответствии с потребностями пассажиров. Автобусы по этим линиям напрямую связывают торговый центр «Садарак» с поселком Баил, с жилыми районами 20-й участок, Локбатан, Баладжары, Бинагади, Хырдалан, Ясамал, а также со станциями метро «20 января», «Эльмляр Академиясы», «Автовокзал» и «Гянджлик».
Агентство также организовало новый автобусный маршрут № 194, а маршрут № 211 передан компании BakuBus, в которой автобусы заменили на крупногабаритные.
В настоящее время изучается вопрос организации экспресс-маршрутов, которые соединят «Садарак» со станциями метро «Халглар Достлугу», «Нефтчиляр», «Гара Гараев», «Кероглу» и «Сахиль».