Ульвия Худиева, собкор 29 августа 2022, 23:34

Торговцы крупнейшего на Кавказе центра «Садарак» жалуются на нехватку автобусных маршрутов, из-за которых они теряют клиентов. Группа предпринимателей направила обращение в редакцию haqqin.az, в котором говорится, что ранее в торговый центр «Садарак» из разных районов Баку направлялось свыше двадцати автобусных маршрутов. В частности, с 2015 года от станций метро «Эльмляр Академиясы», «Нариманов», «Гянджлик» и «Халглар Достлугу» в торговый центр следовали маршрутные автобусы № 128 и № 194.

Но в последствие Бакинское транспортное агентство эти рейсы упразднило, открыв взамен маршруты № 5 и № 7B, которые останавливались на приличном расстоянии от «Садарака», не говоря уже о том, что автобусы на маршруте старые, менее вместительные, без кондиционеров и систем обогрева. Современные автобусы ездят в сторону «Садарака» только по маршрутной линии №211, но их недостаточно, а кроме того, они тоже останавливаются вдали от торгового центра. В обращении предпринимателей говорится, что ежедневно в «Садарак» направляются около пяти тысяч предпринимателей, до 30 тысяч работников и примерно 100-150 тысяч покупателей. Из-за того, что маршрутные линии проходят вдали от торгового центра, все они испытывают сложности с передвижением, торговцы теряют прибыль, а госказна недосчитывается налоговых поступлений из «Садарака».

Предприниматели пишут, что обращались в Исполнительную власть Баку с просьбой восстановить автобусные линии до «Садарака» от станций метро, а также пустить на маршрутные линии № 5 и № 7B современные автобусы. Однако никаких мер по их обращению принято не было. В результате, корреспонденты haqqin.az выехали в торговый центр, чтобы на месте изучить проблемы, с которыми столкнулись предприниматели. Несмотря на первую половину дня, покупателей в торговом центре было немного. Предприниматели жалуются, что одна из причин падения объемов торговли связана с сокращением числа автобусных маршрутов. Чтобы добраться до «Садарака», покупатели должны сменить несколько автобусов, а потому предпочитают отовариваться в более близких и доступных с точки зрения транспорта торговых центрах. Торговец Шукюр Нагиев жалуется, что из-за недостатка автобусов он чуть ли не половину своих доходов тратит на автобусы и такси. «Страдают как торговцы, так и посетители, - говорит Нагиев. – Автобус, прибывающий со станции метро «20 января», останавливается на другом конце рынка, и чтобы добраться до своего магазина я должен в жару прошагать больше километра. Если учесть членов семей торговцев, работающих на рынке, то нехватка автобусов бьет по карманам порядка 250 тысяч человек».

В настоящее время в «Садарак» едут автобусы только от станций метро «20 января», «Эльмляр Академиясы» и «Гянджлик». Из них лишь на маршрутной линии № 211 работают крупногабаритные автобусы. Остальные машины старые, и торговцы рассказывают о случаях, когда из-за неисправностей они надолго застревали в пути. Один из предпринимателей, Эльман Мамедов, отмечает, что поскольку «Садарак» занимает огромную площадь, клиенты предпочитают делать покупки в магазинах, расположенных в непосредственной близости от автобусных остановок. В итоге, остальные продавцы остаются, по существу, без покупателей. «К нам не едут автобусы со станции метро «Ахмедлы», - сетует Мамедов. – Добираться сюда из бакинских поселков очень сложно. Пусть откроют новые маршруты, и мы перестанем, наконец, переплачивать таксистам. Ведь в итоге выиграют все: Бакинское транспортное агентство повысит свои доходы, а на рынке увеличится число покупателей».