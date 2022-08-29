Зеленский: Мы будем гнать оккупантов до границы

Украинская сторона не может раскрывать конкретные военные планы. Но противник должен знать, что Вооруженные силы будут оттеснять его до самой государственной границы. Об этом говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского.

«Кто-то хочет знать, какие у нас планы? Вы не услышите конкретики ни от одного действительно ответственного лица. Потому что это война. И так – на войне. Но оккупанты должны знать: мы будем гнать их до границы. До нашей границы, линия которой не изменялась, оккупанты ее хорошо знают», - отметил он.

По его словам, если российские военные хотят выжить, им пора бежать.