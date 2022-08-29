Мамед Эфендиев, отдел экономики 00:09

Говорят, что выступление в минувшую пятницу Джерома Пауэлла, председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США на экономическом симпозиуме в Джексон Хоуле (штат Вайоминг) заняло около восьми минут. Время, отведенное столь значимой финансовой фигуре, откровенно говоря, казалось оскорбительно маленьким. Зато выступление Пауэлла всколыхнуло всю глобальную экономику. Потому, что глава ФРС предупредил американцев, а, следовательно, весь мир о том, что впереди нас ждут тяжелые времена. И хотя о подобном и раньше предупреждали генсек ООН, президент Международного валютного фонда и директор Всемирного банка развития, такого гнетуще-отрицательного эффекта эти предупреждения и близко не имели.

Что же сказал глава ФРС, от чего весь мировой рынок кинулся пересматривать свои планы? По словам Пауэлла, меры, предлагаемые ФРС приведут к снижению экономического роста, что ощутимо ударит по американским домохозяйствам и предприятиям. «Восстановление стабильности цен займет определенное время и потребует решительного задействования наших инструментов для приведения спроса и предложения в лучший баланс, - подчеркнул председатель ФРС США. - Сокращение инфляции, вероятно, потребует длительного периода экономического роста ниже тренда. Более того, весьма вероятно изменение условий на рынках труда, когда количество рабочих мест будет меньше, нежели число ищущих работу». Прогноз Пауэлла предвещает скверные времена для американской экономики, в которой инфляция и безработица – два самых негативных фактора. Высокие процентные ставки, медленный экономический рост и изменение условий рынка труда в конечном счете собьют темпы инфляционных процессов, но при этом доставят немалые сложности домохозяйствам и бизнесу. Что, по словам Пауэлла, и есть реальная цена за обуздание инфляции.

Глава ФРС ясно говорит, что для борьбы с инфляцией он намерен придерживаться предельно жесткой монетарной политики (сигнал для мировой финансовой системы), хотя при этом не исключает замедления в будущем темпов увеличения базовой процентной ставки. Восстановление стабильных цен, вероятно, потребует сохранения ограничительной политики на протяжении определенного времени. По мнению Пауэлла, не следует слишком рано ослаблять монетарную политику. А по прогнозам федерального комитета по открытым рынкам, к концу 2023 года медианный уровень ставки по федеральным фондам будет немногим ниже уровня в 4 процента. Так, президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что председатель ФРС послал сильный и правильный сигнал о своем намерении победить инфляцию, для чего Центробанку США придется поднять процентные ставки выше 4 процентов. И, вероятно, продержать их на этом уровне и в следующем году. Тем не менее, специалисты считают, что даже одобренный Конгрессом и подписанный президентом Байденом беспрецедентный пакет мер, предусматривающий для усиления борьбы с инфляцией выделение 430 миллиардов долларов, может оказаться недостаточным. Пока же рынок, получив четкий сигнал о том, что будет трудно, резко отреагировал падением курса акций. Индекс S&P 500, отслеживающий ценные бумаги 500 крупнейших компаний, упал на 3,4 процента, что является худшим показателем с середины июня. Индекс Nasdaq 100, включающий акции Microsoft, Amazon, Tesla и Alphabet, упал более чем на 4 процента, а стоимость доллара по отношении к другим основным валютам, в том числе, к иене и евро, поднялась уже в пятницу вечером.