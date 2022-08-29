8 минут, которые потрясли глобальную экономику наш комментарий
Говорят, что выступление в минувшую пятницу Джерома Пауэлла, председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США на экономическом симпозиуме в Джексон Хоуле (штат Вайоминг) заняло около восьми минут. Время, отведенное столь значимой финансовой фигуре, откровенно говоря, казалось оскорбительно маленьким. Зато выступление Пауэлла всколыхнуло всю глобальную экономику.
Потому, что глава ФРС предупредил американцев, а, следовательно, весь мир о том, что впереди нас ждут тяжелые времена. И хотя о подобном и раньше предупреждали генсек ООН, президент Международного валютного фонда и директор Всемирного банка развития, такого гнетуще-отрицательного эффекта эти предупреждения и близко не имели.
Что же сказал глава ФРС, от чего весь мировой рынок кинулся пересматривать свои планы?
По словам Пауэлла, меры, предлагаемые ФРС приведут к снижению экономического роста, что ощутимо ударит по американским домохозяйствам и предприятиям.
«Восстановление стабильности цен займет определенное время и потребует решительного задействования наших инструментов для приведения спроса и предложения в лучший баланс, - подчеркнул председатель ФРС США. - Сокращение инфляции, вероятно, потребует длительного периода экономического роста ниже тренда. Более того, весьма вероятно изменение условий на рынках труда, когда количество рабочих мест будет меньше, нежели число ищущих работу».
Прогноз Пауэлла предвещает скверные времена для американской экономики, в которой инфляция и безработица – два самых негативных фактора. Высокие процентные ставки, медленный экономический рост и изменение условий рынка труда в конечном счете собьют темпы инфляционных процессов, но при этом доставят немалые сложности домохозяйствам и бизнесу. Что, по словам Пауэлла, и есть реальная цена за обуздание инфляции.
Глава ФРС ясно говорит, что для борьбы с инфляцией он намерен придерживаться предельно жесткой монетарной политики (сигнал для мировой финансовой системы), хотя при этом не исключает замедления в будущем темпов увеличения базовой процентной ставки.
Восстановление стабильных цен, вероятно, потребует сохранения ограничительной политики на протяжении определенного времени. По мнению Пауэлла, не следует слишком рано ослаблять монетарную политику. А по прогнозам федерального комитета по открытым рынкам, к концу 2023 года медианный уровень ставки по федеральным фондам будет немногим ниже уровня в 4 процента.
Так, президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что председатель ФРС послал сильный и правильный сигнал о своем намерении победить инфляцию, для чего Центробанку США придется поднять процентные ставки выше 4 процентов. И, вероятно, продержать их на этом уровне и в следующем году.
Тем не менее, специалисты считают, что даже одобренный Конгрессом и подписанный президентом Байденом беспрецедентный пакет мер, предусматривающий для усиления борьбы с инфляцией выделение 430 миллиардов долларов, может оказаться недостаточным.
Пока же рынок, получив четкий сигнал о том, что будет трудно, резко отреагировал падением курса акций. Индекс S&P 500, отслеживающий ценные бумаги 500 крупнейших компаний, упал на 3,4 процента, что является худшим показателем с середины июня. Индекс Nasdaq 100, включающий акции Microsoft, Amazon, Tesla и Alphabet, упал более чем на 4 процента, а стоимость доллара по отношении к другим основным валютам, в том числе, к иене и евро, поднялась уже в пятницу вечером.
Соответственно замедлился рост цен на нефть, что вызывает неменьшую заинтересованность азербайджанских читателей. Еще днем нефть дорожала более чем на 1 процент, что объяснялось заявлением министра энергетики Саудовской Аравии о том, что ОПЕК+ готов для стабилизации цен и борьбы с волатильностью на рынках сократить добычу «черного золота».
Но уже ближе к вечеру, после выступления Пауэлла в Джексон Хоуле, рост цен октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составил всего 0,5 процента, а стоимость нефти - менее 100 долларов за баррель.
Таким образом, «бычьи» настроения, спровоцированные разговорами о потенциальном сокращении добычи ОПЕК+, были сведены на нет рыночным пессимизмом, вызванным речью председателя ФРС Джерома Пауэлла. После чего мировые эксперты в один голос предсказали, что высокие учетные ставки мировых финансовых регуляторов вызовут спад экономической активности, который, в свою очередь, приведет к снижению спроса на нефть.
Целью регулятора остается возврат инфляции в стране на уровень 2 процентов, для чего Федеральный резерв США может прибегнуть к еще более жесткой монетарной политике.
Как образно выразился Эрик Виноград, экономист из компании Alliance Bernstein, «идея, которую ФРС пытается вбить в голову рынка, заключена в том, что её подход делает маловероятным возврат к мягкой кредитно-денежной политике».
Конечно, цены на нефть, золото и прочее будут подниматься и падать в зависимости от разных факторов и заявлений. Но общий тренд на пару ближайших лет уже вырисовывается, а в сентябре станет известно, будет ли он ужесточаться еще больше.