Эрдоган: Мы превратим XXI век в «столетие Турции»

Победа в сражении при Думлупынаре продемонстрировала миру, что турецкий народ невозможно сломить. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в понедельник в провинции Кютахья, передает «Анадолу».

Турецкий лидер отметил, что находится в Кютахье не случайно. Именно здесь 100 лет назад началось историческое сражение, ознаменовавшее окончательный успех национально-освободительной борьбы турецкого народа.

«До начала масштабного наступления турецкой армии 30 августа 1922 года, определенные круги выступали с пессимистическими прогнозами, утверждая, что победить в борьбе с интервентами не удастся. Схожие утверждения озвучиваются и сегодня в отношении планов турецкого правительства. Однако весь мир в итоге стал свидетелем победы решимости и веры турецкого народа», - сказал президент.

Глава государства привлек далее внимание к шагам по устранению проблем, стоящих на пути современной Турции, в том числе в сфере борьбы с терроризмом.

«Благодаря решительным шагам структур безопасности нашей страны, мы шаг за шагом уничтожаем террористов», - констатировал президент.

По его словам, турецкое правительство полно решимости превратить XXI век в «столетие Турции».