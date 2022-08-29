Компании Ericsson и Nokia сворачивают свою деятельность в России

Компания Ericsson в понедельник заявила, что будет постепенно сворачивать свою деятельность в России в течение ближайших месяцев, а ее финский конкурент Nokia сообщил, что также планирует закрыть большую часть своего российского бизнеса к концу года, пишет Reuters.

В то время как Ericsson приостановил свою деятельность в России на неопределенный срок в апреле, Nokia пошла дальше и заявила, что полностью покинет страну.

«К концу года подавляющее большинство наших сотрудников в России уйдут из Nokia, и мы освободим все наши офисы, - заявил в понедельник представитель Nokia. – Мы сохраним официальное присутствие в стране до завершения юридического закрытия».

Ericsson, который в начале этого года отправил своих сотрудников в оплачиваемый отпуск, в первом квартале также создал резерв в размере 900 миллионов крон (95 миллионов долларов) на обесценение активов и другие исключительные расходы, связанные с переездом.