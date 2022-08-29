Маск предрек «обрушение цивилизации» без нефти и газа
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что «цивилизация рухнет» без нефти и газа. Об этом он сказал в ходе международной конференции по энергетике в Норвегии.
«В краткосрочной перспективе человечеству всё ещё нужны нефть и газ, иначе цивилизация рухнет», - цитирует его ТАСС.
По его словам, человечеству нужны газ и нефть – особенно сегодня, когда введены антироссийские санкции.
Также бизнесмен заявил, что такое мнение поддержит любой здравомыслящий человек.