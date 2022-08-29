Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 01:48

Одна из центральных фигур иракской политики имам Муктада ас-Садр огорошил всех сообщением, что оставляет политическую деятельность и распускает организации своих сторонников. О том, что он имеет в виду нечто совсем противоположное, засвидетельствовал последовавший после его заявления штурм правительственного квартала – «Зеленой зоны». Помешать приверженцам ас-Садра попытались их политические противники, в результате двое участников беспорядков были убиты, почти два десятка ранены. Силы безопасности восстановили порядок, в Багдаде объявлен комендантский час. Все ждут продолжения, оно неизбежно: Ирак никак не может выйти из политического кризиса с 2017 года, когда в стране было покончено с ИГИЛ.

Решить проблему должны были прошлогодние парламентские выборы, и на них победила партия ас-Садра. Однако ему не удалось сформировать правительство без участия своих противников из проиранского лагеря, и с тех пор депутаты победившей партии вышли из парламента, а рядовые садристы осаждают протестами «Зеленую зону». Месяц назад они уже даже захватывали здание парламента, чтобы помешать назначению оппонентами премьер-министра и президента. Их требование: роспуск парламента и назначение новых парламентских выборов. Муктада ас-Садр прославился организацией вооруженного сопротивления американским оккупационным войскам и проамериканским властям Ирака, создав свою «армию Махди». Потом он занял позицию последовательного иракского националиста, отвергая как влияние США, так и Ирана, и настаивая на том, что из власти должны быть удалены все, кто занимал государственные посты после свержения Хусейна, т.е. сотрудничал с американцами. Свое нынешнее заявление об удалении от политических дел, не первое, кстати, в его политической биографии, ас-Садр сделал после того, как свое решение отойти от духовного лидерства в Ираке огласил аятолла Кадхим аль-Хаэри, призвавший своих сторонников поддержать иранского аятоллу Али Хаменеи. Усиления и без того немалого влияния Ирана на свою страну Муктада ас-Садр допустить не может.