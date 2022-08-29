По его словам, Лачинский коридор является очень важным аспектом карабах ского конфликта, и контроль над ним означает контроль над всем Карабах ом.

« C переходом под контроль Азербайджана Лачина и Лачинского коридора, ситуация в Карабах е складывается для Баку намного лучше, чем та, что была во времена разгара конфликта в 1988 году» , - сказал в интервью haqqin.az глава информационного агентства «Туран», политолог Мехман Алиев.

«Когда начинался конфликт, армяне все время стремились захватить ключевые транспортные коммуникации. В частности, дорогу со стороны Агдама и Лачинский коридор, - отметил политолог. – Вот почему сразу после захвата Шуши последовала оккупация Лачина, что в итоге позволило армянам обеспечить бесперебойные поставки оружия и войск из Армении и усилить тем самым военную составляющую сепаратизма в Карабахе. Теперь же потеря контроля над Лачинским коридором означает, что Армения теряет влияние на ситуацию в Карабахе и в карабахском конфликте».

По словам Мехмана Алиева, азербайджанский контроль над Лачинским коридором имеет также важное политическое и психологическое значение.

«Еревану ничего не остается, кроме как признать потерю рычагов воздействия на ситуацию в Карабахе», - подчеркивает он.

Азербайджанский политолог уверен, что факт восстановления доконфликтного статуса-кво в Карабахе открывает новые возможности для активизации армяно-азербайджанского переговорного процесса.

«В то же время, - подчеркивает Мехман Алиев, - возвращение Лачина под контроль Азербайджана должно привести карабахских армян к пониманию того, что пришло время начать договариваться с Баку».