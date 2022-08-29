Фархад Мамедов, автор haqqin.az 03:28

Украинская армия начала долгожданное контрнаступление на южном участке фронта. Первые сообщения о переходе ВСУ в контрнаступление на Херсонском направлении основаны на кадрах, опубликованных в социальных сетях бойцами так называемых вооруженных формирований ДНР. На одном из видео боец 109-го полка сил ДНР сообщает, что в полдень украинская армия начала ожесточенное наступление на их позиции с использованием танков, авиации, артиллерии и минометов.

Позже Алексей Мацулевич, глава военной администрации Одесской области, вначале написал на своем Telegram-канале: «Официально! Начались бои за Херсон!», а через несколько минут удалил эту информацию со своего аккаунта. Затем Наталья Гуменюк, глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, сделала заявление относительно наступления ВСУ на Херсонщине. «Любая военная операция нуждается в тишине, - подчеркнула Гуменюк. – В условиях гибридной войны такая реакция на новости с фронта только вредит ВСУ. Тем не менее, новость о наступлении на южном направлении есть, и она вдохновила украинцев. Но пока надо осознавать, что любые действия сначала необходимо завершить, и только тогда они будут результативными. Сейчас надо подождать, чтобы понять правила и последовательность действий воинских подразделений». Гуменюк также отметила, что на юге Украины сконцентрированы достаточно мощные силы противника. А ведущий CNN Джим Шутто, ссылаясь на информацию Министерства обороны США, сообщил, что украинская армия начала «прощупывать» линии фронта на южном направлении перед подготовкой крупного контрнаступления. «США считают, что будущее контрнаступление будет включать в себя как воздушные, так и наземные операции», - отметил ведущий CNN. По словам Шутто, операции по «прощупыванию» являются стандартной военной практикой перед наступлением и включают в себя задействование ударных систем вооружений, командования и управления, а также складов боеприпасов и других целей для подготовки поля боя к запланированному наступлению.

«По словам высокопоставленного американского чиновника, эти планы появились после того, как война России в Украине перевалила шестимесячную отметку, а оценки США указывают на то, что Россия смогла развернуть на передовой меньше подразделений, чем первоначально предполагалось", - написал Шутто на своей странице в Twitter. К концу дня оперативное командование Вооруженных сил Украины «Юг» подтвердило отход российской армии со своих позиций на Херсонском направлении, добавив, что о ходе боев будет сообщено позже. Советник председателя Херсонской областной администрации Сергей Хлан также сообщил на своей странице в Facebook, что первая линия обороны россиян прорвана, украинские войска продвигаются вперед. Что из себя представляет южный фронт? Украинская служба BBC сообщает, что протяженность прямой линии фронта от Херсона до Донецка составляет около четырехсот, а с учетом поворотов, не менее пятисот километров. Рельеф здесь, в основном, равнинный и безлесный. В нижнем течении река Днепр является естественной водной преградой. Южнее Днепра, в районе левого берега, дислоцированы русские войска. Но их передовые части, так называемые, Херсонская и Криворожские группы, расположились на правом берегу. Для их снабжения используют два моста – Антоновский автомобильный и Антоновский железнодорожный, которые были значительно повреждены украинской артиллерией, использующей американские системы HIMARS, а потому они вряд ли пригодны для перевозки тяжелой техники и транспорта с боеприпасами. Между Херсоном и Каховским водохранилищем с севера на юг протекает река Ингулец, являющаяся притоком Днепра. На территории, занятой русскими войсками, в селе Дарьевка, есть всего один мост через эту реку, который также был разрушен украинской артиллерией. Украинская армия удерживает небольшой плацдарм на левом берегу реки Ингулец, к югу от села Давыдов Брод.

Сложность обороны Учитывая только воинские подразделения на передовой, чтобы покрыть линию фронта от Херсона до Донецка, исходя из расчета 100 солдат на каждый километр фронта, необходимо 50 тысяч солдат. Учитывая опыт Второй мировой войны, держать оборону такими силами невозможно. Например, в 1944 году группа армий вермахта «Южная Украина», действовавшая на сопоставимом по территории прифронтовом участке, состояла из трех общевойсковых армий и множества вспомогательных частей. Цифры разнятся, но ее численность составляла не менее полумиллиона солдат, а у Красной армии их было еще больше. Современные войны ведутся иначе, благодаря передовым средствам разведки и наступлению с помощью тяжелого вооружения, уже нет необходимости удерживать большими силами все участки линии соприкосновения. Есть территории, которые находятся под контролем только одной из противоборствующих сторон, есть так называемые «серые зоны», где нет войск, но их также нельзя взять, поскольку противник немедленно ударит артиллерией и авиацией. Там, где велика вероятность удара противника, формируются укрепленные районы, туда же подтягиваются дополнительные силы.