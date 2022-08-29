Пресс-служба Токаева анонсирует фильм о визите президента в Баку

В Казахстане состоится премьера документального фильма «Казахстан – Азербайджан: объединяющий диалог». Об этом говорится в сообщении официального медиа-ресурса президента страны Касым-Жомарта Токаева.

«Смотрите новый документальный фильм Телерадиокомплекса президента «Казахстан – Азербайджан: объединяющий диалог» на нашем YouTube канале и на телеканале «QazaqTV» 29 августа», - говорится в анонсе медиа-ресурса.

В документальном фильме будет рассказано, зачем и с какой миссией приехал Касым-Жомарт Токаев в Азербайджан.

Также в фильме будет раскрыто, почему визит Токаева в Баку можно назвать историческим. Фильм расскажет зрителям, о чем договорились президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Азербайджана Ильхам Алиев.