Армения передала Азербайджану останки 138 человек

«Армения после трехстороннего заявления передала останки тел в смешанном виде, предположительно, принадлежащих 138 гражданам, пропавшим без вести в Первой Карабахской войне». Об этом заявил секретарь Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов.

По его словам, в результате военной агрессии против Азербайджана в ходе Первой Карабахской войны без вести пропали 3890 граждан Азербайджана.

«Из них 3 171 - военнослужащий, 719 - гражданские лица. Среди гражданских лиц 71 несовершеннолетний ребенок, 267 женщин и 326 пожилых людей. Из общего числа лиц, пропавших без вести в период Первой Карабахской войны, 872 человека, в том числе 29 детей, 98 женщин и 112 стариков, были взяты в плен или остались на оккупированных территориях. Пленные и заложники, впоследствии освобожденные, утверждали, что видели этих людей живыми. Армения на протяжении всего периода конфликта скрывала информацию о них от международных организаций и уклонялась от предоставления сведений об их дальнейшей судьбе. Только после трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, противоположная сторона передала смешанные останки тел, предположительно, принадлежащие 138 лицам из числа пропавших без вести в Первой Карабахской войне», - сказал И.Ахундов.