Ильхам Алиев наградил деятелей культуры Узбекистана
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Насибе Меликовне Абдуллаевой почетного звания народной артистки Азербайджана.
Согласно распоряжению, Насиба Абдуллаева удостоена награды за заслуги в развитии культурных связей между Азербайджаном и Узбекистаном.
Также распоряжением Ильхама Алиева деятели культуры Узбекистана награждены орденом "Достлуг" за заслуги в развитии культурных связей между Азербайджаном и Узбекистаном.
Согласно распоряжению, орденом "Достлуг" награждены Исмаилов Хашимжон, Насирли Али Гейдар оглу, Уринбаев Камолиддин Турдимуратович.