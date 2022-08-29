Иран закрыл границу с Ираком

Иран временно приостановил работу пропускных пунктов на границе с Ираком и отменил множество рейсов Тегеран-Багдад из-за протестов в иракской столице, пишет IRNA со ссылкой на замглавы МВД Ирана Сейеда Маджида Мирахмади.

Он заявил, что граница будет закрыта до дальнейшего указания. Власти сделали это для безопасности своих граждан в преддверии начала паломничества иранцев в Ирак по случаю траурных церемоний Арбаин.

Траур должен начаться 17 сентября, паломники обычно посещают несколько иракских городов, где расположены святыни. МВД предупредило верующих не пытаться попасть в Ирак.

Вместе с закрытием сухопутной границы Тегеран сильно ограничил авиасообщение с Багдадом. Посольство Ирана в Ираке призвало своих граждан избегать поездок в Багдад, Самарру, Кадимию и некоторые другие населенные пункты, где есть риск для безопасности.