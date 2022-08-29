В Апшероне умер израильский турист

В Азербайджане умер гражданин Израиля, передает Report.

Сообщается, что инцидент произошел в минувшее воскресенье, 28 августа, на территории Апшеронского района. Гражданин Израиля 70-летний Лев Хорошин поехал в Губинский район на арендованном автомобиле Mercedes-Benz Sprinter с семьей и друзьями.

В дороге он почувствовал себя плохо. Несмотря на то, что находившиеся в автомобиле люди экстренно вызвали бригаду скорой помощи, Л.Хорошин скончался.

По данному факту в прокуратуре Апшеронского района проводится расследование.