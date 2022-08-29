Войска России ударили по Харькову: уже четверо погибших

Во вторник, 30 августа, центр Харькова подвергся обстрелу, в результате которого погибли по меньшей мере четыре человека, еще четверо получили ранения, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале, призвав жителей оставаться в укрытиях.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, Харьков обстреляла российская артиллерия. "Предположительно, восемь прилетов. Довольно большой квадрат, - пишет Терехов. - ...Прилетело и к еще одному месту отдыха - выбиты окна в окрестных домах".