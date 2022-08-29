Боррель: ситуация в Украине остается плохой

Для улучшения ситуации в Украине Евросоюз создаст учебную миссию, чтобы лучше подготовить украинских военных. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на встрече министров обороны в Праге, пишет Al Arabiya.

«Ситуация на местах продолжает оставаться очень плохой. Украина нуждается в нашей поддержке, и мы продолжим оказывать поддержку», - сказал Боррель журналистам. По этой причине министры обороны намерены подготовить почву для обучения в Евросоюзе украинских военных.

«Общее, всеобщее политическое соглашение (по учебной миссии - ред.) - это то, что, я думаю, мы должны получить сегодня… Я надеюсь, что мы получим политический зеленый свет для этой миссии», - добавил он. Жозеп Боррель уверен, что сейчас наступил момент для решительных действий.