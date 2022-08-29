Банк Республика запустил кампанию «Будь готов к новому сезону»

Банк Республика, который всегда радует своих клиентов интересными и выгодными предложениями, перед началом нового учебного года запустил новую выгодную кредитную кампанию под названием «Будь готов к новому сезону!»

Так, все клиенты, обратившиеся в Банк до 30 сентября, получат возможность оформить кредит наличными с 0% комиссией и по ставке 14% годовых.

В рамках акции, которая порадует всех, клиенты смогут получить кредит наличными на выгодных условиях:

•          Максимальная сумма - 50 000 манатов;

•          Срок - до 48 месяцев;

•          Льготный период – до 3 месяцев;

•          Поручитель - не требуется;

•          Страховые расходы - нет.

Клиенты, которые ранее брали кредит в Банке Республика, смогут подать заявку онлайн и не посещая банк получить кредит непосредственно на свою карту.

Любой клиент, желающий воспользоваться акцией, может легко оформить потребительский кредит, обратившись в отделения банка или заказать кредит онлайн на официальном сайте банка, а также с помощью сервиса Chat-Bot в WhatsApp, отправив слово «Kredit» на номер 051 4 144 144.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в FacebookInstagramLinkedin или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.