Банк Республика запустил кампанию «Будь готов к новому сезону»

Банк Республика, который всегда радует своих клиентов интересными и выгодными предложениями, перед началом нового учебного года запустил новую выгодную кредитную кампанию под названием «Будь готов к новому сезону!»

Так, все клиенты, обратившиеся в Банк до 30 сентября, получат возможность оформить кредит наличными с 0% комиссией и по ставке 14% годовых.

В рамках акции, которая порадует всех, клиенты смогут получить кредит наличными на выгодных условиях:

• Максимальная сумма - 50 000 манатов;

• Срок - до 48 месяцев;

• Льготный период – до 3 месяцев;

• Поручитель - не требуется;

• Страховые расходы - нет.