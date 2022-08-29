Азербайджан передал Армении тела 1713 военнослужащих

«По данным Международного комитета Красного креста (МККК), 776 армян считаются пропавшими без вести в период Первой Карабахской войны, 345 человек - во время Второй Карабахской войны». Об этом на конференции «Идентификация личности без вести пропавших лиц - гуманитарный подход» заявил секретарь Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов.

По его словам, в результате совместных мероприятий, осуществленных после трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, останки 1713 армянских военнослужащих были найдены и переданы противоположной стороне.

«В период Первой Карабахской войны из плена были освобождены 1480 азербайджанцев, а противоположной стороне были переданы 509 человек. В то же время десятки тел людей с обеих сторон, погибших на линии соприкосновения войск и в плену, были переданы сторонам при посредничестве МККК. В целом, при участии Красного Креста осуществлено более 650 гуманитарных мероприятий. После трехстороннего заявления противоположная сторона передала Азербайджану 25 человек (19 военнослужащих, 6 гражданских лиц), из которых пять человек (один военнослужащий, четыре гражданских лица) - задержанные до 27 сентября 2020 года.

Азербайджанская сторона освободила 159 человек (118 военнослужащих, 41 гражданское лицо, в том числе пять женщин) армянского происхождения, из которых шесть человек (4 военных, 2 гражданских) - лица, задержанные до 27 сентября 2020 года», - сказал И.Ахундов.