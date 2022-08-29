В Китае сотни арестов из-за крупнейшего мошенничества

В Китае арестовали 234 человека, которых подозревают в причастности к крупнейшему в истории страны банковскому мошенничеству. Банки украли у людей $5,8 млрд, пишет Bloomberg.

Полиция заявила, что преступная группировка во главе с подозреваемым Лу И незаконно контролировала четыре сельских банка в провинциях Хэнань и Аньхой. Банки предлагали ставки до 18% для привлечения средств. Таким образом они привлекли на депозитные счета $5,8 млрд (¥40 млрд), после чего мошенники заблокировали владельцам доступ к счетам.

С апреля люди протестовали, пытаясь привлечь внимание властей. Для решения проблемы привлекли десятки адвокатов. Сейчас правоохранители активно расследуют это дело и выплачивают компенсации жертвам.