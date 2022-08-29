Бывший генерал спецслужб Украины может получить убежище в России

Андрей Наумов был задержан в Сербии еще 7 июня 2022 года. Вместе с ним в автомобиле находился украинский предприниматель, гражданин Германии Александр Акст, фигурант многочисленных журналистских расследований о контрабанде в Украине. Автомобиль, на котором они передвигались, был остановлен на погранпосту при попытке пересечения границы между Сербией и Северной Македонией. По информации источников The Insider, бывший офицер СБУ после побега из Украины несколько месяцев жил в Германии, потом ему удалось пересечь границы Евросоюза вместе с незадекларированными ценностями и попасть в Сербию.

Экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов может получить убежище в России в обмен на участие в «трибунале» над президентом Владимиром Зеленским, пишет издание The Insider.

Издание напоминает, что кортеж Наумова с деньгами и драгоценностями покинул территорию Украины буквально за несколько часов до начала войны. Для бегства из страны он использовал несколько микроавтобусов, нагруженных наличными деньгами и драгоценностями, в том числе бриллиантами. Автомобили направились в Германию, где бывший бригадный генерал скрывался до своего задержания в Сербии. По словам источников The Insider в силовых структурах, Наумов считался протеже главы СБУ Баканова. В СМИ его даже называли «кошельком Баканова». После бегства Наумов лишился своего генеральского звания. В июле поста главы СБУ лишился и Баканов.

Наумов возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ с лета 2019 года по июль 2021 года. До этого он руководил госпредприятием «Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения», и по роду своей деятельности мог знать и собирать сведения, составляющие государственную тайну о системах безопасности объектов Чернобыльской АЭС. В настоящее время Государственное бюро расследований Украины занимается уголовным производством по факту возможной госизмены Наумова.

Источники The Insider в украинских спецслужбах считают, что Андрей Наумов мог передать российским спецслужбам сведения, которые позволили российской армии быстро захватить территорию зоны отчуждения ЧАЭС. Она месяц находилась под контролем российских военных до того, как они отступили из Киевской области в марте 2022 года.

Андрей Наумов и Александр Акст после задержания в Сербии находятся в следственном изоляторе города Ниш. В автомобиле BMW, на котором он пытался пересечь границу, по официальным сведениям находились 600 тысяч евро наличными, крупная сумма в долларах США, драгоценные камни, в том числе бриллианты.

Шеф-редактор Obozrevatel со ссылкой на собственные источники сообщил, что Наумов может принять участие в постановочном суде над президентом Зеленским, который готовят власти России. Наумов должен стать одним из ключевых участников процесса в качестве свидетеля-силовика.

Как пишет The Insider, в Сербии вопросом Наумова занимается министр внутренних дел Александр Вулин. 23 августа Вулин встретился в Москве с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. В официальном отчете о встрече речь не идет о судьбе Наумова, но, по словам источников The Insider, этот вопрос обсуждали. После возможной отправки Наумова в Москву ожидается, что Вулин переедет туда как посол Сербии.