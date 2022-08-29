Армянские депутаты едут в Турцию

Депутаты парламента Армении Эдуард Агаджанян и Армен Геворгян отправятся в турецкий Измир для участия в работе заседания Комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию, передают армянские СМИ.

Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал спикер парламента Армении Ален Симонян.

Отметим, что заседание Комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию состоится с 21 по 24 сентября.