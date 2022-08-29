Мирзиёев распорядился наградить группу азербайджанцев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил группу азербайджанцев за большой вклад в укрепление уз дружбы и развитие стратегического партнерства, всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Сообщается, что вокалистке Азербайджанского государственного музыкального театра имени Р.Бейбутова Гюльянаг Мамедовой присвоено почетное звание «Народная артистка Республики Узбекистан».
В свою очередь, заведующий отделом Института востоковедения имени академика З.Буньядова Национальной академии наук Азербайджана академик Шахин Мустафаев, заведующий кафедрой тюркологии Бакинского государственного университета профессор Рамиз Аскеров и заведующая отделом литературных связей Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана Института литературы имени Низами Национальной академии наук Азербайджана Алмас Биннатова награждены орденом «Дустлик».
Отдельным указом орденом «Дустлик» также награжден чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев.