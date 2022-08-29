Арестован брат Лоту Гули – Лоту Намик
В России задержали Ровшана Аббасова и Намика Салифова, которые подозреваются в убийстве вора в законе Али Гейдарова, известного как Алик Рыжий. Информацию об этом передает РЕН ТВ.
Отметим, что Намик Салифов является братом убитого вора в законе Надира Салифова (Лоту Гули).
Напомним, что криминального авторитета Али Гейдарова застрелили в апреле прошлого года на территории фитнес-клуба на Авиационной улице в Москве. В этот же день полицейские поймали убийцу, которым оказался 32-летний уроженец Азербайджана.