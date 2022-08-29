США предложили остановить работу Запорожской АЭС

Остановка ядерных реакторов Запорожской АЭС может быть наиболее безопасным решением в нынешних условиях. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, пишет Reuters.

«Как мы неоднократно говорили, атомная электростанция - неподходящее место для боевых действий. Мы по-прежнему считаем, что контролируемая остановка запорожских ядерных реакторов будет наиболее безопасным и наименее рискованным вариантом в ближайшей перспективе», - сказал Джон Кирби на брифинге.

По его мнению, Москва должна согласиться на создание демилитаризованной зоны вокруг станции. Чиновник возлагает большие надежды на миссию МАГАТЭ во главе с генеральным директором организации Рафаэлем Гросси.

В ближайшие дни миссия прибудет на станцию ЗАЭС. Эксперты оценят физический ущерб, работу систем безопасности и охраны, проверят условия работы персонала и дадут рекомендации по соблюдению всех мер безопасности в условиях боевых действий.