В «Муганбанке» новое назначение
Советником председателя правления ОАО «Муганбанк» назначен Муршуд Керимов, говорится в информации банка.
Согласно сообщению, до назначения на эту должность Муршуд Керимов заведовал филиалом в ОАО «Рабитабанке», занимал различные должности в «Техникабанке».
У Муршуда Керимова два высших образования: первое высшее образование он получил в Гянджинском сельскохозяйственном институте по специальности «экономика». Второе высшее образование - в Бакинском государственном университете по специальности «юрист».