ABB в числе партнеров, поддерживающих TEKNOFEST в Самсуне

Впервые граждане Азербайджана смогут получить доступ к ряду государственных услуг за пределами страны посредством передвижной службы ASAN xidmət. Для того чтобы воспользоваться данной услугой необходимо будет пройти регистрацию , которая предоставит нашим гражданам право входа на территорию TEKNOFEST.

Сегодня в турецком городе Самсун стартует фестиваль Авиации, Космоса и Технологий - TEKNOFEST, который продлится до 4 сентября. В рамках фестиваля гражданам Азербайджана, проживающим в Турции, будут оказаны услуги со стороны службы ASAN, при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и финансовом партнерстве банка ABB.

Кроме того граждане Азербайджана, проживающие в Турции, могут заранее разместить свой запрос, указав свою личную информацию (данные удостоверения личности, номер мобильного телефона и адрес электронной почты) и услугу, которую они хотят получить, перейдя по ссылке https://seyyarasan.e-gov.az./.

Фестиваль TEKNOFEST проводится с 2018 года, цель которого является создание широких технологичесих возможностей для молодежи, студентов, школьников, стартаперов и предпринимателей. В мае текущего года этот фестиваль впервые была проведен также в Азербайджане.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.